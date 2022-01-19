Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь центрального комитета КПРФ Александр Ющенко.

«Мы рассчитываем на разум и политическое понимание, потому что подвешенное состояние русских людей, в котором они живут в Донбассе уже почти 7 лет, дальше продолжаться не может. Они давно определились и выразили свою позицию. А в нынешних условиях, когда нам ставят ультиматумы, НАТО продвигается на восток, и впрямую нас называют агрессорами и врагами, необходимо, в первую очередь, мобилизоваться. И необходимы единство и целостность русского народа, который является государствообразующим. Поэтому мы считаем что настало время: по примеру Южной Осетии и Абхазии Россия должна определиться и принять политическое решение», — заявил А.Ющенко.