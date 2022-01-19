Сотрудники ФСБ доставили замминистра транспорта РФ Токарева в отдел полиции

В отношении замглавы министерства транспорта России Владимира Токарева проводят следственные действия по делу о коррупции. Его допрашивают в полиции в рамках уголовного дела. Статус Токарева пока не определен. «С Токаревым сейчас проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, возбужденного УТ МВД по ЦФО», — сказал источник ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев журналистам «Интерфакса».

Ранее в сети была опубликована информация о возможной скорой отставке Токарева из-за ситуации с компанией «Спецтрансстрой». Руководитель организации Юрий Рейльян был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в мошенничестве. Владимир Токарев был назначен на должность замминистра транспорта в январе 2021 года.