Депутаты Госдумы от КПРФ предложили палате обратиться к Путину с призывом признать ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в парламент проект обращения к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР. «Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз», — говорится в обращении. По мнению коммунистов, там «построены государства со всеми атрибутами легитимной власти», а необходимость признания обусловлена тем, что минские соглашения не работают, а власти Украины настроены «профашистски».

Как сообщил Дмитрий Песков РИА Новости, в Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту РФ.