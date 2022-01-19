Члены профильного комитете Сената Чехии призвали правительство добиться компенсации от Москвы за взрывы во Врбетице

Члены комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии призвали правительство страны добиться от Москвы компенсации за ущерб после взрывов военных складов. Прага считает российские спецслужбы причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва обвинения отвергает.