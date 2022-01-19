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18:15, 19 января 2022

Сторонники Порошенко завершили акцию в его поддержку возле Офиса президента Украины

Суд в Киеве не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Этого ранее требовала прокуратура в рамках дела о госизмене. Вместо заключения под стражу суд обязал политика дать личное обязательство прибывать на допросы по вызову следователя. У Порошенко также решили изъять паспорт – чтобы у него не было возможности выехать за границу.

Государственное бюро расследований уже выразило мнение, что у стороны обвинения есть право обжаловать решение суда как слишком мягкое. Впрочем, и сам Порошенко хоть и был доволен тем, что его не арестовали, но счел, что изъятие у него паспорта помешает его внутриполитической деятельности. После заседания он выступил с критикой действующего украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, перед зданием суда собралось, по данным агентства ТАСС, несколько сотен человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку Порошенко. Не обошлось без стычек с полицией: как сообщает телеканал «Украина 24», силовики пытались забрать у протестующих железные бочки: как утверждается, люди намеревались зажечь в них огонь, чтобы подогреть чай. После столкновений полиция отступила, при этом митингующие на украинском начали кричать «Позор».

Впрочем, несмотря на то, что суд вынес свое решение, сторонники Порошенко не разошлись. Они организованной колонной отправились к зданию офиса президента Украины. Как сообщает агентство «Интерфакс», ее участники, в том числе депутаты от партии Порошенко «Европейская солидарность», считают, что действующая украинская власть устраивает гонения на оппозицию.

Помимо госизмены следствие вменяет Порошенко содействие терроризму в рамках дела о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Бывшему президенту Украины грозит до 15 лет заключения.


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