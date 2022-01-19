С 24 января Крым вновь вводит ограничения из-за коронавируса

С середины января в регионе возобновился рост заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки вирус обнаружен у 199 человек. За все время пандемии диагноз «COVID-19» был подтвержден у 128 тыс. человек, более 4,6 тыс. пациентов умерли.
2022-01-19T17:35:17+03:00
2022-01-19T17:57:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2968028-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603426.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 19 января 2022
Глава Крыма Сергей Аксенов ввёл самоизоляцию для людей, возрастом старше 60 лет, приостановил диспансеризацию и переводил половину бюджетников на удаленную работу. С понедельника власти вернули требование о предъявлении сертификатов о вакцинации. Меры вступят в силу с 24 января до особого распоряжения. Согласно новому указу, руководителям всех организаций порекомендовали перевести на дистанционную работу 50% своих сотрудников. Для органов государственной власти это требование обязательно.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…