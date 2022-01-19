С 24 января Крым вновь вводит ограничения из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов ввёл самоизоляцию для людей, возрастом старше 60 лет, приостановил диспансеризацию и переводил половину бюджетников на удаленную работу. С понедельника власти вернули требование о предъявлении сертификатов о вакцинации. Меры вступят в силу с 24 января до особого распоряжения. Согласно новому указу, руководителям всех организаций порекомендовали перевести на дистанционную работу 50% своих сотрудников. Для органов государственной власти это требование обязательно.

С середины января в регионе возобновился рост заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки вирус обнаружен у 199 человек. За все время пандемии диагноз «COVID-19» был подтвержден у 128 тыс. человек, более 4,6 тыс. пациентов умерли.