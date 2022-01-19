Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на территории страны из-за риска прекращения поставок газа

Правительство Молдавии согласилось с предложением премьера Натальи Гаврилицы о введении режима ЧП в стране на 60 дней из-за риска прекращения поставок газа. Страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Компани «Газпром» предупредила, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.