Мосгорсуд признал законным решение о замене Соболь условного наказания на реальное по делу о проникновении в квартиру

Мосгорсуд признал законным решение о замене Любови Соболь условного наказания на реальное по делу о незаконном проникновении в квартиру. Ранее суд удовлетворил требование ФСИН о замене Соболь условных исправительных работ на реальные.
2022-01-19T17:16:14+03:00
2022-01-19T17:29:36+03:00
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17:16, 19 января 2022
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