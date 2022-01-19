Председатель СК поручил провести проверки в связи с сообщениями о «минировании» в нескольких регионах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в связи с сообщениями о «минировании» в нескольких регионах. Как говорится на сайте ведомства, такие поручения даны в Красноярске, Новосибирске, Тверской и Сахалинской областях. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сегодня сообщения о заложенных бомбах поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Во многих на время проверки проводилась эвакуация.

В этой ситуации власти Красноярска решили не переводить учебные и дошкольные учреждения на дистанционный режим. Они продолжат работать в очном формате под круглосуточной охраной полиции, говорится в сообщении администрации города.