Президент Ирана заверил, что Иран прикладывает усилия, чтобы санкции в отношении страны были сняты

Президент Ирана на встрече с Владимиром Путиным заверил, что Иран прикладывает усилия, чтобы санкции в отношении страны были сняты. Ибрахим Раиси выразил надежду на то, что в итоге это будет осуществлено. Иранский лидер считает, что его страна и Россия могут взаимодействовать в противостоянии односторонним действиям США на международной арене. Также Раиси заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере

космоса.