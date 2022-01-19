Суд в Минске приговорил журналиста спортивного портала «Трибуна» к двум годам лишения свободы

Суд в Минске приговорил журналиста спортивного портала «Трибуна» Александра Ивулина к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в нарушении общественного порядка во время протестов после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
2022-01-19T16:46:58+03:00
2022-01-19T16:46:58+03:00
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16:46, 19 января 2022
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