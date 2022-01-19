РБК: Эксперты допустили падение рубля на 20% в случае военного вторжения на Украину

Аналитики «Ренессанс Капитала» считают, что в случае военного вторжения России на Украину рубль может резко подешеветь. Это спровоцирует прежде всего санкции Запада по типу «пакета Роберта Менендеса» против России. При пессимистичных прогнозах, доллара подорожает до 85-90 рублей. Российская валюта уже потерял 5% на фоне напряженной ситуации вокруг Украины, считают эксперты. В случае таких последствий, российским регуляторам придётся пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка: введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить бегство иностранного капитала из страны.
2022-01-19T16:43:18+03:00
2022-01-19T16:43:18+03:00
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16:43, 19 января 2022
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