РБК: Эксперты допустили падение рубля на 20% в случае военного вторжения на Украину

Аналитики «Ренессанс Капитала» считают, что в случае военного вторжения России на Украину рубль может резко подешеветь. Это спровоцирует прежде всего санкции Запада по типу «пакета Роберта Менендеса» против России. При пессимистичных прогнозах, доллара подорожает до 85-90 рублей. Российская валюта уже потерял 5% на фоне напряженной ситуации вокруг Украины, считают эксперты. В случае таких последствий, российским регуляторам придётся пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка: введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить бегство иностранного капитала из страны.