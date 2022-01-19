Умерла актриса театра и кино Екатерина Сибирякова

Об этом сообщается на сайте театра имени А.С.Пушкина. Аrтрисе было 49 лет. В театре выразили соболезнования её родным и близким.
2022-01-19T16:14:50+03:00
2022-01-19T16:24:33+03:00
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16:14, 19 января 2022
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