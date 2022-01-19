Глава ВОЗ заявил, что впереди еще длинный путь в борьбе с коронавирусом

Тедрос Гебрейесус отметил, что человечество добилось экстраординарного прогресса в борьбе с ковидом. Глава ВОЗ обратил внимание, что шаги, которые будут предприняты в этом году, определят то, как быстро удастся «покончить с острой фазой пандемии».