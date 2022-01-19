Глава ВОЗ заявил, что впереди еще длинный путь в борьбе с коронавирусом

Тедрос Гебрейесус отметил, что человечество добилось экстраординарного прогресса в борьбе с ковидом. Глава ВОЗ обратил внимание, что шаги, которые будут предприняты в этом году, определят то, как быстро удастся «покончить с острой фазой пандемии».
2022-01-19T16:07:25+03:00
2022-01-19T16:07:25+03:00
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16:07, 19 января 2022
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