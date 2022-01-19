Полицейские задержали мужчину из Комсомольска-на-Амуре по делу об изнасиловании несовершеннолетней модели Светы Уголёк

В Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя Валентина Лудкова по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает «Baza». Показания на Лудкова дала Надежда Меньшова и известная модель Света Уголёк, которые стали героинями расследования издания о детской порноиндустрии с участием нескольких несовершеннолетних. Девушка рассказывала о двух эпизодах насилия, которые произошли в 2008-2009 году. В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения.