Полицейские задержали мужчину из Комсомольска-на-Амуре по делу об изнасиловании несовершеннолетней модели Светы Уголёк

В Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя Валентина Лудкова по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает «Baza». Показания на Лудкова дала Надежда Меньшова и известная модель Света Уголёк, которые стали героинями расследования издания о детской порноиндустрии с участием нескольких несовершеннолетних. Девушка рассказывала о двух эпизодах насилия, которые произошли в 2008-2009 году. В ближайшее время мужчине должны избрать меру пресечения.
2022-01-19T16:04:38+03:00
2022-01-19T16:10:40+03:00
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16:04, 19 января 2022
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