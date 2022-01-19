Генсек ОДКБ проинформировал членов Совета коллективной безопасности организации о завершении вывода миротворцев из Казахстана. Станислав Зась сообщил, что потерь личного состава миротворческих сил ОДКБ, вооружения и военной техники во время миссии в Казахстане нет.