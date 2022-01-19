Генсек ОДКБ проинформировал членов Совета коллективной безопасности организации о завершении вывода миротворцев из Казахстана. Станислав Зась сообщил, что потерь личного состава миротворческих сил ОДКБ, вооружения и военной техники во время миссии в Казахстане нет.
2022-01-19T16:04:09+03:00
2022-01-19T16:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 19 января 2022
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