Британия отменяет вакцинные паспорта, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон. Он добавил, что Британия, вероятно, не будет продлевать режим самоизоляции из-за covid-19 после 25 марта.
2022-01-19T15:54:30+03:00
2022-01-19T15:59:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:54, 19 января 2022
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