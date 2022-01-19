Британия отменяет вакцинные паспорта, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. Об этом заявил премьер страны Борис Джонсон. Он добавил, что Британия, вероятно, не будет продлевать режим самоизоляции из-за covid-19 после 25 марта.