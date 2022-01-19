Прокуратура Португалии начала расследование предоставления гражданства миллиардеру Абрамовичу

Роман Абрамович стал гражданином Португалии по закону, который разрешает получить гражданство страны потомкам изгнанных в конце XV века сефардских евреев. Представители Абрамовича заявили, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, так как она лишь подтвердит законность получения гражданства.