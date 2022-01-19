Главврач СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко задержан в Москве по подозрению в причастности к крупной взятке

Заместитель главы медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан в Москве по подозрению в причастности к крупной взятке. Сейчас он находится в одном из столичных ИВС. Информацию о задержании сообщают источники российских информагентств. Подробности пока не сообщаются. Информацию о задержании Кравченко подтвердил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. «Кравченко задержали сегодня ночью и вели по коридору, где его видели сотрудники, и информация быстро разнеслась по СИЗО. Более точная информация будет после выхода из «Матросской Тишины» нескольких членов ОНК Москвы, которые в настоящий момент туда зашли для проверки», — сказал Хуруджи.