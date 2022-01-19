Президент Казахстана: уволенный министр обороны не проявлял командирских качеств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны Мурата Бектанова после массовых беспорядков в стране в начале января. Он объяснил своё решением тем, что глава ведомства «не проявил на посту командирских качеств», из-за чего республика не смогла в полной мере воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации. В результате, Казахстан был вынужден прибегнуть к помощи извне — вводу войск ОДКБ, в том числе российских. Новым главой военного ведомства Токаев назначил Руслана Жаксылыкова.
2022-01-19T15:24:23+03:00
2022-01-19T15:24:23+03:00
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15:24, 19 января 2022
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