Президент Казахстана: уволенный министр обороны не проявлял командирских качеств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны Мурата Бектанова после массовых беспорядков в стране в начале января. Он объяснил своё решением тем, что глава ведомства «не проявил на посту командирских качеств», из-за чего республика не смогла в полной мере воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации. В результате, Казахстан был вынужден прибегнуть к помощи извне — вводу войск ОДКБ, в том числе российских. Новым главой военного ведомства Токаев назначил Руслана Жаксылыкова.