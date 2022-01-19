Суд в Киеве не стал арестовывать Порошенко

Печерский районный суд Киева не стал арестовывать экс-президента страны Петра Порошенко. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.
2022-01-19T15:18:42+03:00
2022-01-19T15:21:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:18, 19 января 2022
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