В Великобритании заявили, что риск повторного заражения Covid-19 в 16 раз выше при омикрон штамме

Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы Великобритании.

«Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года», — сказано в докладе.

Среди необычного характера течения заболевания ковидом в случае с омикрон-штаммом эксперты выделили «значительно реже» встречающиеся случаи потери аппетита или обоняния, которые было свойственны тем, кто заразился вариантом «дельта».