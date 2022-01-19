В Великобритании несколько компаний объявили об эксперименте по сокращению рабочей недели до 4-х дней

Как пишет газета Times, он продлится полгода. В ближайшее время к эксперименту присоединятся около двадцати фирм. Участники проекта будут работать без сокращения зарплаты. Цель эксперимента – изучить как можно адаптировать производственный процесс, сделать его для сотрудников более полезным и продуктивным.