В Великобритании несколько компаний объявили об эксперименте по сокращению рабочей недели до 4-х дней

Как пишет газета Times, он продлится полгода. В ближайшее время к эксперименту присоединятся около двадцати фирм. Участники проекта будут работать без сокращения зарплаты. Цель эксперимента – изучить как можно адаптировать производственный процесс, сделать его для сотрудников более полезным и продуктивным.
2022-01-19T14:37:21+03:00
2022-01-19T14:45:43+03:00
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14:37, 19 января 2022
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