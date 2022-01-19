В Красноярске правительство решило отказаться от эвакуации школ, которая проводится обычно из-за анонимных угроз

Теперь учебные заведения взяты под круглосуточную охрану силовиками. Жителей Красноярска просят проявлять спокойствие и бдительность. Сообщения с угрозами в течение последней недели стали массовыми. Из-за этого проводилась эвакуация школ не только в Красноярске, но и в других крупных городах страны.