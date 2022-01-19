В Красноярске правительство решило отказаться от эвакуации школ, которая проводится обычно из-за анонимных угроз

Теперь учебные заведения взяты под круглосуточную охрану силовиками. Жителей Красноярска просят проявлять спокойствие и бдительность. Сообщения с угрозами в течение последней недели стали массовыми. Из-за этого проводилась эвакуация школ не только в Красноярске, но и в других крупных городах страны.
2022-01-19T14:33:39+03:00
2022-01-19T14:46:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967950-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603318.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 19 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…