В США впервые предъявлено обвинение из-за смертельного ДТП с автопилотом Tesla

Об этом сообщает агентство Associated Press. По информации издания, обвиняемый стал первым в США человеком, которого привлекли к уголовному преступлению за ДТП с использованием автоматизированной системы вождения.

Национальное управление дорожной безопасности США на прошлой неделе подтвердило, что во время аварии в Tesla использовался автопилот.

29 декабря 2019 года Tesla Model S в пригороде Лос-Анджелеса двигалась на высокой скорости, проехала на красный свет и врезалась в Honda Civic. Два человека, которые находились в Honda, погибли на месте. Водитель Tesla свою вину не признал. На время рассмотрения дела он был отпущен под залог.