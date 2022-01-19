Сегодня в Киеве для бывшего президента Украины Порошенко изберут меру пресечения в деле о госизмене

Перед зданием суда происходят стычки с полицией. Сторона обвинения просит об аресте Порошенко с альтернативой в виде залога в 1 млрд грн. Адвокаты лидера Европейской солидарности призвали судью отказаться от избрания меры пресечения их подзащитному, возразили против его статуса подозреваемого и указали на ряд процедурных нарушений в оформлении дела и самого подозрения Порошенко.

20 декабря Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. А 6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Петра Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.