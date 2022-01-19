Песков: Задержание REvil — это результат начатой работы после переговоров Путина и Байдена в Женеве

Об этом «Эху» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 января 2022 года. REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случаев хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов.