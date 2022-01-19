Песков: Задержание REvil — это результат начатой работы после переговоров Путина и Байдена в Женеве

Об этом «Эху» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 января 2022 года. REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случаев хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов.
2022-01-19T12:53:53+03:00
2022-01-19T13:05:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967920-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603278.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:53, 19 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…