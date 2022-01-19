Президент Казахстана сменил сегодня нескольких руководителей силовых структур страны

В частности, он назначил министром обороны командующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова, а на его пост – бывшего первого зама командующего. Прежний министр обороны Мурат Бектанов возглавлял это ведомство с конца августа прошлого года. О причинах перестановки в этих структурах пока не сообщается.