Президент Казахстана сменил сегодня нескольких руководителей силовых структур страны

В частности, он назначил министром обороны командующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова, а на его пост – бывшего первого зама командующего. Прежний министр обороны Мурат Бектанов возглавлял это ведомство с конца августа прошлого года. О причинах перестановки в этих структурах пока не сообщается.
2022-01-19T12:46:52+03:00
2022-01-19T13:10:05+03:00
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12:46, 19 января 2022
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