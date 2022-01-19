Генеральный прокурор Нью-Йорка хочет допросить бывшего президента США Дональда Трампа и его детей

Летиция Джеймс обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Речь идет о расследовании возможного мошенничества в компании Трампа, сообщается на сайте прокурора. По некоторым данным, менеджеры предоставляли неверную информацию о стоимости активов для получения экономической выгоды. Минувшим летом компании и ее финансовому директору предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, хищении имущества и подделке документов.