Генеральный прокурор Нью-Йорка хочет допросить бывшего президента США Дональда Трампа и его детей

Летиция Джеймс обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Речь идет о расследовании возможного мошенничества в компании Трампа, сообщается на сайте прокурора. По некоторым данным, менеджеры предоставляли неверную информацию о стоимости активов для получения экономической выгоды. Минувшим летом компании и ее финансовому директору предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, хищении имущества и подделке документов.
2022-01-19T12:30:36+03:00
2022-01-19T13:10:45+03:00
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12:30, 19 января 2022
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