Каждое четвертое раскрытое преступление в России в прошлом году совершали люди в состоянии алкогольного опьянения

Согласно статистике МВД, которая оказалась в распоряжении агентства ТАСС. Число тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло более чем на четверть и составило почти 21,5 тысячу. Чаще всего, по статистике ведомства, на правонарушение шли люди без постоянного источника доходов.