Каждое четвертое раскрытое преступление в России в прошлом году совершали люди в состоянии алкогольного опьянения

Согласно статистике МВД, которая оказалась в распоряжении агентства ТАСС. Число тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло более чем на четверть и составило почти 21,5 тысячу. Чаще всего, по статистике ведомства, на правонарушение шли люди без постоянного источника доходов.
2022-01-19T12:29:38+03:00
2022-01-19T13:11:49+03:00
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12:29, 19 января 2022
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