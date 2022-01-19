В Госдуме одобрили проект о единых принципах онлайн-голосования

Он нужен для «совершенствования законодательства России о выборах и референдумах», пишут в пояснительной записке депутаты от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин.



Законопроект устанавливает обязательное прохождение процедуры идентификации и подтверждения личности и предусматривает анонимизацию результатов голосования.