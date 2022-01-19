Мэрия: москвичи стали активнее приобретать маски для проезда в метро

Это происходит на фоне распространения штамма «омикрон», сообщает Департамент транспорт и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Отмечается рост продаж масок на 30 процентов. В ведомстве поблагодарили пассажиров за ответственное отношение к себе и окружающим.



Также в нем отметили, что в масках в метро входит 99 процентов пассажирова.