«Талибан*»: бывшее правительство Афганистана было самым коррумпированным в мире

Бывшего президента страны талибы* считают вторым коррупционером в мире, заявил председатель временного правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд. При это он не уточнил, кто является первым.



Также он считает, что новое правительство Афганистана выполнило все условия для того, чтобы его признали легитимным.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.