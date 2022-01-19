В России выявлено 33 899 случаев заражения коронавируса за последние сутки

Это максимальный показатель с 27 ноября 2021 года. Общее число заболевших достигло 10 899 411 с начала пандемии, сообщает Оперативный штаб. Число умерших составляет 698 — на 10 человек больше, чем днем ранее.



Выздоровело за сутки 22 920 человек. Таким образом, всего в России выздоровело 9 925 855 человек.