Умер бывший главный редактор Vogue Андре Леон Тэлли

Ему было 73 года. О смерти Андре Леон Тэлли сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на агента бывшего главного редактора. За свою карьеру Телли работал в таких журналах как Interview, Women’s Wear Daily и газете The New York Times.



О причинах его смерти не сообщается. TMZ сообщает, что это случилось в больнице города Уайт-Плейнс.