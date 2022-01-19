МИД: заявления Джен Псаки об эвакуации российских дипломатов отражают вовлеченность США в провокацию

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube канала «Соловьев Live». Она считает, что это провокативное поведение, которое демонстрирует связь между СБУ и газетой «Нью-Йорк Таймс», которая сообщала, что готовилась эвакуация российских дипломатов с Украины.
2022-01-19T10:47:53+03:00
2022-01-19T10:47:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:47, 19 января 2022
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