МИД: заявления Джен Псаки об эвакуации российских дипломатов отражают вовлеченность США в провокацию

Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube канала «Соловьев Live». Она считает, что это провокативное поведение, которое демонстрирует связь между СБУ и газетой «Нью-Йорк Таймс», которая сообщала, что готовилась эвакуация российских дипломатов с Украины.