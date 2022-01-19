Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Анкаре

Турция готова выступить в любой роли, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он также отметил, что в ближайшие недели Эрдоган совершит визит на Украину, чтобы провести переговоры с Зеленским.



Предложение Анкары прозвучало на фоне утверждений, что Россия может вторгнуться на Украину. Москва считает такие заявления безосновательными.