МИД РФ: в нападениях в Казахстане участвовали иностранные боевики

Они получали опыт в зарубежных странах и горячих точках. Таким образом, речь идет об агрессии международных террористов, заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.



Массовые протесты в Казахстане начались в начале января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах они переросли в массовые беспорядки. В результате президент Касым-Жомарт Токаев заявил о нападении на страну из-за рубежа и запросил помощь стран членов ОДКБ.