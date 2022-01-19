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09:49, 19 января 2022

Власти Гонконга собираются усыпить две тысячи хомяков из-за угрозы коронавируса

Всех грызунов, которых купили после 22-го декабря, просят сдать в зоомагазины, пишет газета South China Morning Post. По ее сведениям, работница одного из таких магазинов могла заразиться коронавирусом версии «дельта» от животных. 150 посетителей магазина отправлены на карантин. Тем временем, зоозащитники говорят, что шокированы жесткими мерами городских властей.


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