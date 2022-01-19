Активисты «левых» организаций в Туве подали уведомление о проведении митинга против роста цен на продукты

Акция заявлена на 30-е января. Как сообщили в республиканском комитете КПРФ, на отдельные категории товаров цены выросли на 20-30 рублей. Между тем, подчеркивают организаторы митинга, рост стоимости продуктов питания даже на 1 или 2 рубля бьет по карману простого жителя республики.