В Германии впервые с начала пандемии суточный прирост новых случаев коронавируса превысил сто тысяч

По данным Института имени Роберта Коха, который отслеживает ситуацию с инфекцией, накануне в стране было выявлено свыше 112 тысяч заразившихся. Скончались 239 человек. Максимальные показатели фиксируют и в соседних странах. Во Франции зарегистрировано уже более 450 тысяч новых случаев заражения. Немецкие власти ожидают пика нынешней волны заболеваемости только в середине февраля.
2022-01-19T09:44:14+03:00
2022-01-19T09:58:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967870-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603150.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:44, 19 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…