В Германии впервые с начала пандемии суточный прирост новых случаев коронавируса превысил сто тысяч

По данным Института имени Роберта Коха, который отслеживает ситуацию с инфекцией, накануне в стране было выявлено свыше 112 тысяч заразившихся. Скончались 239 человек. Максимальные показатели фиксируют и в соседних странах. Во Франции зарегистрировано уже более 450 тысяч новых случаев заражения. Немецкие власти ожидают пика нынешней волны заболеваемости только в середине февраля.