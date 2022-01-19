Банк России впервые запросил у финансовых организаций информацию о сотрудничестве с криптообменниками

Как пишет газета «Коммерсантъ», регулятор заинтересовался платежами между физическими лицами, а также переводами в онлайн-казино и структуры, которые занимаются торгами на валютном рынке. Специалисты Центробанка считают, что такие платежи создают риск потери денег и вовлекают граждан в мошеннические схемы. Криптовалютные обменники помогают гражданам покупать и продавать цифровую валюту. При этом ,как отмечают в Банке России, такие ресурсы никак не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед людьми.
2022-01-19T09:42:09+03:00
2022-01-19T09:59:45+03:00
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09:42, 19 января 2022
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