Британские принцы Гарри и Эндрю не получат медалей на юбилей Королевы Елизаветы II

Как пишет газета Telegraph, это связано с тем, что оба они лишены воинских званий, в то время как награды полагаются военнослужащим, сотрудникам полиции и экстренных служб
2022-01-19T09:37:25+03:00
2022-01-19T10:01:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967866-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3603154.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:37, 19 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…