В тюрьмах Белоруссии отбывают наказание 346 граждан России, еще 109 россиян находятся в СИЗО

Об этом сообщили РБК в посольстве РФ в Белоруссии. Эти сведения последний раз обновлялись в июле 2021 года.

Как рассказали в Московской Хельсинкской группе, 11 россиян были арестованы после массовых протестов, начавшихся в августе 2020 года. Из них семь человек уже осуждены. Еще трое ждут приговора, в том числе россиянка София Сапега.

Девушку задержали в мае 2021 года во время вынужденной посадки самолета Ryanair вместе с ее молодым человеком, бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, и ей грозит минимальный срок, составляющий шесть лет тюрьмы. В декабре она написала прошение о помиловании.