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07:39, 19 января 2022

СК начал проверку по факту хищения скифского золота

Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Следственным комитетом проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — рассказал собеседник


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