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06:20, 19 января 2022

Российские космонавты впервые в этом году выйдут в открытый космос

Это будет 51 плановый выход в открытый космос. Российской части экипажа МКС – Антону Шкаплерову и Петру Дубову – предстоит начать работы по интеграции узлового модуля Причал, который доставили на МКС в ноябре прошлого года. Причал станет для российского сегмента своеобразной прихожей. Он содержит пять узлов для стыковки кораблей доставки. Бригада подготовит перила в зоне перехода между модулями, проложит кабели, установят антенны, осуществят монтаж оборудования для стыковки.

Кроме того, Шкаплерову и Дубову предстоит разобрать отслужившее устройства и избавиться от использованных контейнеров. Антон Шкаплеров будет работать в скафандре Орлан с командирской комплектацией и красными лампасами, а Петра Дубова можно будет отличить по синим.

Всего космонавты проведут за пределами станции 6 с половиной часов. Трансляция будет вестись на сайте Роскосмоса.


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