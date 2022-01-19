SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с группой из 49 микроспутников Starlink

Старт состоялся на космодроме мыса Канаверал в 05:03 по московскому времени. Первая ступень ракеты ранее уже использовалась 9 раз.

Вертикальная управляемая посадка многоразовой первой ступени произошла спустя 9 минут после запуска.

Спутники Starlink послужат для обеспечения широкополосного интернета со скоростью трафика 1 гигабит в секунду. Всего планируется вывести 11 тысяч спутников, согласно подсчетам, это обойдется в 10 миллиардов долларов. На сегодняшний день в рамках программы выведено уже порядка 2 тысяч спутников.