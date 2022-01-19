Посольство России в США призвало страны Запада не подталкивать «горячие головы» в Киеве к провокациям

В посольстве заявили, что США должны отказаться от поставок оружия на Украину. Таким образом они подтвердят приверженность дипломатии. Также Россия призвала США прекратить истерики вокруг проблемы Донбасса. «В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право», — говорится на странице посольства в Facebook.
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