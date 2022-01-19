После введения специального налогового режима на Курильских островах будут рады всем иностранным инвесторам

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в регионе постоянно совершенствуются правовые режимы поддержки предпринимательской деятельности, повышающие инвестиционную привлекательность Дальнего Востока России.

«Приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии», – передает РИА Новости слова министра.

Осенью Владимир Путин поручил правительству к августу 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Новые организации получат право применять страховые взносы в 7,6% в течение 10 лет, а также пользоваться режимом свободной таможенной зоны.