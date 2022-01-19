ИКАО назвала ложной информацию о минировании самолета Ryanair с белорусским оппозиционером на борту, — РИА Новости

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — сообщается в отчете ИКАО.

Сам документ пока не опубликован.

17 января организация предоставила всем 193 государствам-членам отчет об установлении фактов в связи с инцидентом. Речь идет об инциденте с бортом Ryanair в Белоруссии: самолет совершил принудительную посадку, в нем находился один из критиков Александра Лукашенко, журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега.